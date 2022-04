Fortaleza registra chuva fraca na manhã desta terça-feira, 19

A madrugada e manhã desta terça-feira, 19, foram de chuva fraca em Fortaleza, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Entre 7 horas de segunda-feira, 18, e 7 horas de hoje choveu apenas 12,4 milímetros na Cidade, conforme registro feito no posto da Defesa Civil. Município de Campos Sales teve a maior precipitação, com 65,6 milímetros. Os dados foram atualizados às 9 horas, através do calendário das chuvas.

Segundo a Funceme, as precipitações esperadas para os próximos dias têm relação com a formação de áreas de instabilidades oriundas do Oceano Atlântico e do leste do Nordeste do Brasil, assim como efeitos locais (temperatura, relevo e umidade) e sistema de brisa. Nesta terça-feira, 19, deve ocorrer chuvas no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns ao longo dia.



Maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas

- Campos Sales, 65.6 mm;

- Orós, 51 mm;

- Frecheirinha, 47 mm;

- Mauriti, 38 mm;

- Quixeramobim, 36 mm;

- Caucaia, 35 mm;

- Pereiro, 32 mm;

- Moraújo, 32 mm;

- ltaneira, 29 mm;

- Santana do Cariri, 28 mm;

