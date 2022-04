Veja onde ainda é obrigatório o uso de máscara no Ceará

Apesar da flexibilização do uso de máscaras em espaços fechados, alguns ambientes continuam com utilização obrigatória do item

Com a atualização do decreto de controle da Covid-19, o Ceará avança mais um passo na flexibilização do uso de máscaras. Conforme anúncio da governadora Izolda Cela (PDT-CE), o uso do item se torna facultativo em ambientes fechados em todo o território cearense a partir desta sexta-feira, 15. Contudo, a utilização das máscaras segue obrigatória em alguns ambientes.

Segundo informações divulgadas no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira, 14, as exceções à flexibilização do uso de máscaras, isto é, os locais onde o uso de máscara segue obrigatório no Ceará são:

• Unidades de saúde, como hospitais, postos de saúde e UPAs;

• Em veículos de transporte público.

Quanto ao público, a recomendação é que pessoas imunossuprimidas, gestantes, com sinal de contaminação ou em situação que devem evitar qualquer contaminação, incluindo a Covid-19, sigam usando máscaras.

A obrigatoriedade do item de proteção individual passou a ser flexível para lugares abertos há aproximadamente um mês, quando Camilo Santana (PT-CE) ainda estava à frente do Governo do Ceará, no dia 21 de março.

Já para espaços fechados, a decisão foi tomada após reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia e tem como base a regressão dos índices de Covid-19 analisados no Estado depois do surto da variante Ômicron no início de 2022, bem como no avanço da vacinação dos municípios.

Izolda Cela, atual governadora do Ceará, destacou que o Estado tem quase 90% da população vacinada com, pelo menos, duas doses da vacina contra a Covid-19. Porém, apesar do avanço da vacinação, ela afirma que a população deve manter a vacinação, incluindo a dose de reforço (terceira dose).



