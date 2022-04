Reportagem do O POVO está entre as finalistas do Prêmio Paulo Freire de Jornalismo de Educação

O jornalista cearense Ítalo Cosme integra a lista de classificados para a final do Prêmio Paulo Freire de Jornalismo de Educação com reportagem seriada para O POVO Mais sobre soluções educativas em período pandêmico no Interior do Estado

A relação com os nomes dos finalistas das categorias do Prêmio Paulo Freire de Jornalismo de Educação foi divulgada nessa sexta-feira, 8. Entre as três produções finalistas na categoria Impresso deste ano, está a reportagem seriada do O POVO, intitulada “Os bons exemplos da educação”. Disponível em três episódios e desenvolvida pelo jornalista cearense Ítalo Cosme, a série retrata as iniciativas e práticas pedagógicas de referência no Estado.



A iniciativa é organizada pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) em parceria com Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e visa premiar produções jornalísticas com o tema “Educação pública na pandemia: inovação para manter a aprendizagem e o vínculo do aluno nas escolas das redes estaduais”.

Em entrevista ao O POVO, Ítalo Cosme conta as experiências vivenciadas durante o desenvolvimento da reportagem.



“Conhecer a realidade dos professores do Interior de Fortaleza, mostrou o quão esforçados são esses educadores, os quais, muitas vezes, o trabalho vai muito além de suas capacidades. E isso se aplica também a comunidade escolar como um todo, vai desde o porteiro que aplicava álcool em gel na hora da entrada ao grupo da cozinha que oferecia lanche quando chegávamos para conversar com os profissionais. Esse prêmio é um reconhecimento de todo esse carinho”, afirmou.



Ítalo Cosme integra a relação de finalistas do Prêmio Paulo Freire com reportagem seriada para O POVO (Foto: Reprodução/Instagram)



O resultado será conhecido na Cerimônia de Premiação que ocorrerá no dia 18 de abril, a partir das 10h, no Centro de Convenções do Hotel Royal Tulip, em Brasília (DF). O evento terá transmissão ao vivo pelo canal do Consed no YouTube.



“Mesmo que eu não fique em primeiro lugar, já estar entre os três finalistas é um reconhecimento de que tem dado certo, de que falar sobre educação é importante. O Ceará é um exemplo para o País, aqui nós temos boas práticas e temos muito o que ensinar”, concluiu o jornalista.



Prêmio Paulo Freire de Jornalismo de Educação: sobre a premiação



Ao todo, o prêmio é dividido em seis categorias: Telejornalismo, Impresso, Mídias Digitais, Radiojornalismo, Webjornalismo e Fotojornalismo, sendo selecionados três finalistas em cada uma delas.



De acordo com o Edital de Abertura no. 1/2021, cada profissional poderia inscrever até três trabalhos, publicados entre 1º de março de 2020 e 10 de janeiro de 2022. No total, foram contabilizadas 204 inscrições distribuídas entre os grupos.



O primeiro colocado de cada categoria receberá R$ 7.000,00 (sete mil reais), o segundo colocado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e o terceiro colocado, R$ 3.000,00 (três mil reais). O valor total dos prêmios a serem distribuídos nas seis categorias é de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).



Prêmio Paulo Freire de Jornalismo de Educação: sobre a comissão e os critérios de julgamento



A Comissão Julgadora é composta por professores de comunicação da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM, SP) e do Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB, DF), bem como representantes da Unesco no Brasil, que são referências na área.



Entre os critérios de julgamento, relevantes para a avaliação técnica dos trabalhos, os principais são: adequação ao tema “Educação pública na pandemia: inovação para manter a aprendizagem e o vínculo do aluno nas escolas das redes estaduais”, linguagem, estética, originalidade e utilidade social.



