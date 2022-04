Trecho da BR-116 terá fluxo em sentido único no Domingo de Páscoa

O trecho da BR-116 entre o Triângulo de Chorozinho, no km 71, e o município de Pacajus, no km 54, terá sentido único no Domingo de Páscoa, dia 17 de abril. A mudança, feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), tem como objetivo facilitar a volta dos viajantes após o feriadão.

Sobre o assunto Veja onde comprar os melhores Ovos de Páscoa em Fortaleza

Hoje é Dia: veja datas e feriados de abril de 2022

Chocolate para a Páscoa pode apresentar diferença de até 224% no preço

O trecho ficará disponível apenas para quem volta dos municípios do interior para Fortaleza. A mudança está prevista para ser iniciada às 14h do domingo e fica vigente até as 18h. Ou seja, o sentido único será implantado por apenas quatro horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para quem deseja fazer o sentido contrário e ir da Capital para o interior do Estado, a PRF recomenda evitar circular na região neste horário. Os desvios para seguir o caminho normalmente deve ser feito pelas rodovias estaduais CE-040 e CE-060.



Tags