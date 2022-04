Izolda diz que índices da Covid-19 estão em queda, mas não sinaliza flexibilizações

Governadora se pronunciou sobre a situação da pandemia no Estado logo após reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia, realizada na tarde desta quinta-feira, 7

A governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), anunciou nesta quinta-feira, 7, que os indicadores da pandemia de Covid-19 estão em queda em todo o Estado. A conclusão, segundo ela, foi apresentada pelos especialistas em saúde que integram o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia. O grupo, que reúne mais de 30 órgãos do poder público e instituições privadas, voltou a se reunir na tarde de hoje para discutir as medidas adotadas pelo Governo do Estado no enfrentamento à crise sanitária.

Essa foi a primeira reunião do Comitê sob a coordenação de Izolda desde que ela assumiu a chefia do Executivo Estadual, no último dia 2. "Muito obrigada a todos pelo importante apoio desde o início da pandemia", escreveu a governadora em publicação nas redes sociais logo após o fim da reunião.

Apesar de ter apontado cenário de queda nos índices pandêmicos, Izolda não sinalizou se pretende anunciar medidas de flexibilização em relação ao atual decreto vigente no Estado. Uma das medidas mais aguardadas, principalmente pelo setor privado, é a liberação do uso de máscaras em locais fechados. Nos ambientes abertos, a não obrigatoriedade do item de proteção já está valendo desde o dia 21 de março.

