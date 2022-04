AMC bloqueia cruzamento no bairro Jardim América após queda de poste

Além do bloqueio, 8 semáforos estão sem funcionar por causa falhas no fornecimento de energia e furtos de cabos

A queda de um poste durante as chuvas desta sexta-feira, 1º, no bairro Jardim América, em Fortaleza, causou desvios no trânsito. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) bloquearam o cruzamento da rua Marechal Deodoro com a rua Jorge Dummar, no bairro Jardim América. Para contornar o local, os veículos de passeio devem entrar à esquerda na rua Antenor Frota Wanderley, à direita na rua Major Laurindo e à direita na rua Adolfo Hebster para retornar à Marechal Deodoro.

Para veículos de maior porte, após entrar na rua Antenor Frota Wanderley, devem seguir até a avenida da Universidade e à direita pela rua Francisco Pinto para retornarem à Marechal Deodoro.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que está atuando conforme o protocolo de emergência para dias de chuva. "O intuito é minimizar os impactos no tráfego, como o acompanhamento via videomonitoramento dos principais pontos impactados, atuação dos agentes e planejamento prévio dos desvios de tráfego", afirmou a Autarquia por meio de nota à imprensa.

Trânsito

Além do cruzamento no bairro Jardim América, o túnel da avenida Alberto Sá chegou a ser bloqueado. As orientações repassadas pela Autarquia eram de seguir por cima do viaduto, retornar pela própria avenida e pegar a avenida Engenheiro Santana Júnior e a rua Prof. Sila Ribeiro. Por volta das 10h, O POVO esteve no local e registrou a liberação do trecho, já sem agentes da AMC.

Mais cedo, agentes da AMC bloquearam e orientaram o desvio aos condutores nos seguintes cruzamentos: rua Almirante Barroso com a rua Almirante Tamandaré, avenida Heráclito Graça com a rua João Cordeiro e Heráclito Graça com a rua Idelfonso Albano. Todos os trechos estão liberados neste momento.



Ainda segundo a AMC, falhas no fornecimento de energia e furtos de cabos provocam instabilidade no funcionamento de 8 semáforos da cidade. O órgão afirmou que agentes já estão presentes nos locais para auxiliar na circulação.