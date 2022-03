Flávia Arruda se despede do governo com acenos a Lira, Pacheco e oposição

A agora ex-ministra da Secretaria de Governo Flávia Arruda (PL) fez seu discurso de despedida do governo com acenos aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSG-MG), e aos líderes partidários, inclusive da oposição.

"Sem eles, seria impossível a aprovação de matérias importantes e polêmicas", disse a pré-candidata ao senado pelo Distrito Federal. "Dialoguei com todas as forças políticas e juntos encontramos, quando parecia impossível, as convergências necessárias para o País", acrescentou.

O Palácio do Planalto promove neste momento uma cerimônia para selar a reforma ministerial. Nesta manhã, nove ministros deixaram os cargos para disputar as eleições. O prazo para desincompatibilização vence em 2 de abril.

Responsável pela articulação política do governo desde abril de 2021, Flávia também destacou a importância da mulher na política. "Estamos preparadas, sim, para assumir espaços de poder, vencendo preconceitos e machismo".

No lugar de Flávia, assume a Segov Célio Faria Jr., até então chefe de gabinete do presidente Jair Bolsonaro (PL).

