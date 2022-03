Chove em 61 municípios no Ceará neste domingo, 27; tendência é de mais chuvas

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Ceará registrou chuva em 61 municípios na madrugada de domingo, 27. Com destaque a região do litoral norte, as cidades com mais chuvas foram: Granja e Martinópole, com 50 e 31 milímetros respectivamente. Frecheirinha, Uruoca e Araripe completam o ranking das cinco maiores precipitações do dia.

Na Capital, o dia começou nublado, mas com poucos registros de chuvas, segundo os postos de coleta da Funceme, com 3,4 mm em Messejana e 1,4 mm no Caça e Pesca.



Para os dias de domingo, segunda e terça (27 a 29 de março), a previsão do tempo é de que a tendência de chuvas permanece em todas as macrorregiões do Estado, com destaque para a faixa litorânea, o Cariri, e o sul do Sertão Central e Inhamuns, onde devem ocorrer os maiores acumulados.

Segundo a Funceme, as chuvas esperadas aconteceram por causa das áreas de instabilidade provocadas pela proximidade da ZCIT (Zona de convergência intertropical) e por efeitos locais de temperatura, umidade e relevo da região.

Previsão do tempo (27/03 a 29/03)

No dia 27, domingo, a previsão é de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões, com registros pela manhã na faixa litorânea e no maciço do Baturité. A tarde e à noite, todas as macrorregiões podem ter chuvas.

Na próxima segunda-feira, 28, a expectativa é de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões. As chuvas acontecerão na madrugada na faixa litorânea, no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Maciço de Baturité. Pela manhã na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. À tarde e à noite, precipitações devem acontecer em todas as macrorregiões do Estado.

O cenário é parecido para a terça-feira, 29. A previsão é de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões. No período da madrugada, as chuvas podem se concentrar na faixa litorânea, no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns, no Maciço de Baturité. Pela manhã na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. Durante a tarde em todas as macrorregiões e a noite na Ibiapaba, no Litoral Norte, no Sertão Central e Inhamuns, na Jaguaribana e no Cariri.

