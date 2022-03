Hoje é Dia: semana é marcada por dia do circo, do teatro e da mentira

Nascimento do pintor alemão Johann Moritz Rugendas (220 anos) - seu livro célebre Viagem pitoresca através do Brasil retrata cenas do Brasil colonial

Nascimento do compositor fluminense Carlos Alberto Ferreira, o Braguinha ou João de Barro (115 anos)

Nascimento do ator e comediante fluminense Jorge Lafond, a drag queen Vera Verão (70 anos)

Primeiro voo no Rio de Janeiro de um balão dirigível, o Le Victoria (140 anos)

Nascimento do dramaturgo paulista José Celso Martinez Corrêa (85 anos)

Morte do matemático, físico, filósofo e astrônomo inglês Isaac Newton (295 anos) - data que segue o calendário gregoriano

Inauguração da estátua equestre de D. Pedro I na Praça da Constituição, atual Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro (160 anos) - primeira escultura pública do país, foi erguido por iniciativa de Pedro II do Brasil, em homenagem à proclamação da independência do país, com projeto do artista brasileiro João Maximiano Mafra e as esculturas em bronze sendo executadas e fundidas em Paris por Louis Rochet. É um patrimônio histórico nacional, tombado pelo IPHAN e patrimônio cultural estadual, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural

Paralisação dos controladores de tráfego aéreo afeta as operações em aeroportos de diversas regiões do país (15 anos)

Aviadores portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral iniciam a primeira travessia aérea do Atlântico Sul (100 anos)