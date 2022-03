Chefe de grupo criminoso com atuação na Comunidade da Rosalina é preso no Meireles

Um homem apontado como chefe de um grupo criminoso foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), na tarde desse sábado, 19, em Fortaleza. O homem, que integrava o grupo com atuação na Comunidade da Rosalina, no bairro Parque Dois Irmãos, foi capturado no Meireles.



Durante a ação, a equipe policial contou com o apoio da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Uma pistola calibre 40, carregadores, munições do mesmo calibre, documentos falsos, um veículo e R$ 14 mil em espécie também foram apreendidos.



Sobre o assunto Polícia Civil faz ação contra sequestro de caminhoneiros no Rio

PF deflagra 8ª fase de operação contra roubo a banco em Araçatuba

Polícia prende suspeito pela morte de secretário de cidade do Paraná

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com informações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), o suspeito tratava-se de Darly Lima de Oliveira, de 29 anos, que junto com seu irmão, Daniel Oliveira da Silva, 38, conhecido como “Daniel Trator”, seria um dos chefes de um grupo criminoso com atuação na Comunidade da Rosalina. Em setembro de 2021, Daniel – que figurava no Programa Estadual de Recompensa – foi preso.



“Os policiais receberam informações sobre uma liderança de determinada facção criminosa do Estado do Ceará, que estaria nas imediações do bairro Meireles. Tratava-se da pessoa de Darly. As investigações foram intensificadas e, no sábado, 19, pelo período da tarde, os policiais visualizaram o alvo em um veículo, fizeram a abordagem e o prenderam”, detalhou o delegado Karlus Kleber, adjunto da Draco.



Com antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, Darly Lima foi capturado em buscas continuadas das equipes policiais durante a operação Guilhotina, que visava desarticular e prender integrantes de grupos criminosos no Estado.



Depois de ter sido localizado enquanto trafegava em um veículo no bairro Meireles, o suspeito foi conduzido até a sede da Draco. Na unidade policial, Darly foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Foi cumprido um mandado de prisão preventiva que estava em aberto contra ele. Agora, o homem encontra-se à disposição da Justiça.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181,

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

2º Distrito Policial (DP): (85) 3101 1344



Tags