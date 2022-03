Após dois anos, Prefeitura de Uruoca anuncia Festival de Quadrilhas com Solange Almeida

Com o novo decreto do Governo do Ceará que flexibiliza as medidas de prevenção contra a Covid-19, somado ao fim da terceira onda da pandemia, muitas cidades já começam a planejar as tradicionais festas juninas. O município de Uruoca, na região norte do Estado, anunciou nessa quarta-feira, 9, as datas do seu 18º Festival de Quadrilhas, que não ocorria desde 2019. A festa terá como atração principal Solange Almeida.

“Já estamos com a programação fechada e avançando nos detalhes para fazer uma grande festa. Já temos Solange Almeida como primeira atração confirmada. Vale lembrar que continuaremos com a tradicional competição de Quadrilhas Juninas. O prêmio deste ano, já que estamos na 18ª edição do evento, será de 18 mil reais para a grande vencedora. Não vejo a hora de encontrar todo mundo em Uruoca”, afirmou o prefeito da Cidade, Kennedy Aquino.

Segundo o gestor, a realização do evento será totalmente segura, tendo em vista o avanço na campanha de vacinação contra a Covid-19. “Estamos nos preparativos finais para o lançamento do nosso Festival. São dois anos de muita saudade dos festejos juninos“, disse ao anunciar a festa. Ele também confirmou que a programação oficial será divulgada no decorrer dos dias, nas redes oficiais do Governo Municipal de Uruoca.

Serviço

Festival de Quadrilhas Uruoca

8, 9 e 10 de julho de 2022

Praça de Eventos de Uruoca

Evento Público seguindo às normas sanitárias e atendendo os decretos governamentais

