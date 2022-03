Irã promete aumentar produção de petróleo bruto após fim das sanções

O Irã estará pronto para aumentar sua produção de petróleo bruto quando as sanções americanas forem suspensas, como resultado das negociações sobre seu programa nuclear, em meio à escalada mundial dos preços pela invasão russa da Ucrânia - disse o ministro do Petróleo, Javad Owji, nesta quinta-feira (3).

O preço do barril de petróleo WTI americano disparou hoje para US$ 115, um preço que não se via desde 2008, em um momento em que a guerra na Ucrânia e as sanções contra Moscou alimentam temores sobre uma interrupção no abastecimento mundial de petróleo.

"A República Islâmica do Irã está pronta para aumentar sua produção e suas exportações para os níveis anteriores a novembro de 2018", anunciou o ministro Owji, citado pela agência de notícias oficial Irna.

Em sua declaração, Owji se referiu à data de 5 de novembro de 2018, quando os Estados Unidos restabeleceram as duras sanções contra o setor petrolífero iraniano. A medida foi tomada pelo governo de Donald Trump meses depois da retirada unilateral de Washington do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano firmado em 2015.

Após meses de conversas para salvar este acordo, realizadas em Viena (Áustria) entre Irã, China, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha, a situação parece avançar, segundo os negociadores.

Os Estados Unidos participam de forma indireta destas rodadas de diálogo.

"Prometo alcançar a capacidade mais alta de exportação de petróleo em um ou dois meses, desde que se dê o sinal verde em Viena", frisou Owji.

O Irã é o quinto maior produtor do cartel da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e tem a terceira maior reserva de petróleo do mundo.

O conflito na Ucrânia ocorreu em um momento em que o preço do petróleo bruto já estava subindo, devido à escassa oferta e à forte demanda, fruto do fim das restrições sanitárias contra a covid-19 em muitos países.

