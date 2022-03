Chuvas são registradas em 48 municípios cearenses nesta quarta-feira, 2

Segundo os dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), de sete horas de terça-feira, 1º, até às sete horas da manhã desta quarta-feira, houve chuvas em 48 municípios cearenses. Os maiores registros foram em Viçosa do Ceará, na Ibiapaba, que teve 62 mm; e Juazeiro do Norte, no Cariri, registrou 40 mm. Na Capital, houve relatos de chuva passageira nos bairros Dionísio Torres, Paupina e Henrique Jorge.



Para quinta-feira, 3, e sexta-feira, 4, o cenário não é muito diferente do início da semana, com clima apresentando chuvas isoladas, principalmente no período da madrugada. Amanhã é essa previsão para o Sul do Estado, Sertão Central e faixa litorânea.







