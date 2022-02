Mulheres na Ciência: Ceará lança edital de R$ 3 milhões para pesquisadoras

O Governo do Ceará, por meio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), lançou o edital “Mulheres na Ciência” nesta sexta-feira, 11 de fevereiro. No total, serão destinados R$ 3 milhões para projetos de pesquisa, coordenados por mulheres, de qualquer área do conhecimento de instituições públicas ou privadas do Ceará.

Conforme a administração explicou em nota, a medida se baseia em estudos recentes no Brasil e no mundo que mostram uma significativa assimetria de gênero na distribuição de recursos para realização de projetos científicos. De acordo com análise feita pela Funcap, um dos maiores déficits da presença feminina no Ceará ocorre na chefia de projetos de pesquisa.

No edital, cada projeto receberá até R$ 130 mil para cobrir despesas de capital e custeio, de acordo com a necessidade definida pela pesquisadora responsável. Será possível ainda destinar 30% do valor total para Bolsas de Apoio Técnico (BAT). O formulário para submissão de propostas será disponibilizado na próxima sexta-feira, 18, e ficará aberto até 25 de março. O resultado será divulgado um mês depois.

O dia 11 de fevereiro foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Em mensagem divulgada nesta quarta-feira, 10, o secretário-geral da ONU, António Guterres, considerou que barreiras estruturais e sociais impedem que mulheres e meninas entrem e avancem na ciência. “Esta desigualdade está privando o nosso mundo de enormes talentos e de inovação que estão por explorar”, enfatiza.



