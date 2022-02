Fatura da Enel recebe novo QR Code; entenda mudanças

Clientes da Enel Distribuição Ceará começaram a receber, a partir deste mês de fevereiro, a fatura de energia com a presença de um QR Code. A nova tecnologia tem objetivo de facilitar a consulta dos dados fiscais, com mais transparência ao consumidor. Entre os novos dados, os clientes poderão acompanhar seu consumo mês a mês e comparar com as contas dos últimos 12 meses.

A empresa enfatiza que a inclusão do QR Code não muda a forma de entrega ou pagamento da conta, que continua sendo emitida como boleto em nome da Enel ou do Banco do Brasil. Os canais de pagamentos também não sofrem alteração e os clientes podem escolher a melhor opção dentre débito automático, internet banking, agências bancárias, postos de pagamento autorizados, caixas eletrônicos e lotéricas.

O modelo está sendo gradativamente adotado e estará disponível para todos os clientes do Ceará e de outros estados atendidos pela companhia. Luiz Flávio Xavier, diretor de Mercado da Enel Brasil, enfatiza que as inclusões têm objetivo de alinhar as informações fiscais necessárias na fatura a partir deste ano e facilitar o entendimento dos dados disponíveis. “O nosso trabalho é todo pensado em facilitar a rotina do nosso cliente”, defende.

Em caso de dúvidas sobre a fatura, o consumidor pode entrar em contato com a companhia por meio dos canais de atendimento, como aplicativo Enel Ceará, disponível para Android e IOS; pelo site da companhia; pelas redes sociais: Facebook e Twitter; pela Central de Atendimento no 0800 285 0196 e por meio do WhatsApp, enviando um “Olá” para o número (21) 99601 9608.

>> A Enel preparou um diagrama sobre o que significa cada elemento da fatura: Clique aqui para baixar o PDF.





