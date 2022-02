Enel registra mais de 36 mil raios no Ceará neste mês de janeiro

Vale do Jaguaribe e Sertão de Crateús são as regiões mais atingidas por raios no Estado

A Enel, distribuidora de energia elétrica no Ceará, contabilizou neste mês de janeiro 36.210 raios em todo o Estado por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta que monitora as descargas atmosféricas.

Até o momento, os municípios mais atingidos são Crateús (1.921), Granja (1.173), Santa Quitéria (1.017), Acopiara (833) e Morada Nova (747). Entre as macrorregiões mais afetadas no Ceará, Vale do Jaguaribe lidera os registros, acumulando um total de 5.880 raios.

Em 2021, Granja com (7.461) e Santa Quitéria com (3.327) se mantiveram no ranking e foram os municípios com maior ocorrência de raios. Março de 2021 foi o mês com o maior número de registros, contando com 32.463 descargas atmosféricas. Ao todo, foram contabilizados 97.795 raios no Ceará no ano passado.

Cuidados dentro de casa durante tempestades:

Evite o uso de aparelhos como celular, secador de cabelo e ferro elétrico conectados à tomada;

Se possível, permaneça dentro de casa enquanto a tempestade durar;

Evite consertos de instalações elétricas.



Cuidados fora de casa durante tempestades:

Evite contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas;

Evite estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.



