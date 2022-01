Cearense representa o Nordeste como embaixadora do Edital LGBT+ Orgulho

Em sua quarta edição, o Edital LGBT+ Orgulho traz como uma de suas embaixadoras a cofundadora e diretora de programas da Agência de Desenvolvimento Econômico Local (Adel), Aurigele Alves. Natural do Ceará, ela vai representar o Estado e o Nordeste como mentora de possíveis proponentes a alcançarem o empoderamento e o senso de pertencimento para alcançar patrocínios e engajar ideias.



A iniciativa, que é realizada pelo Instituto Mais Diversidade e pelo Itaú Unibanco, tem o objetivo de estimular o poder de transformação da comunidade LGBTQIAP+. Para ser embaixador do projeto, é necessário ser influente entre o movimento e estar disposto a carregar os princípios do Edital para além da comunidade e da região as quais se pertence.

Aurigele explica que seu papel como mulher cis lésbica, nordestina, militante e defensora dos direitos humanos é continuar promovendo oportunidades, além de desenhar estratégias para promoção da inclusão socioprodutiva da população LGBTQIAP+ no mercado de trabalho ou por meio do empreendedorismo.

A cearense também deseja usar a eduação como base para construir um futuro no qualquestões de sexualidade não sejam um problema.

A representante do Ceará e do Nordeste tem experiência na área de gestão de projetos sociais e atua na área cultural e assessoria técnica a jovens e agricultores familiares.

Antes, Aurigele também particiou do projeto Agricultura Familiar, Agroecologia e Mercado, da Fundação Konrad Adenauer. Além disso, ela é técnica em Agropecuária, graduada em Administração e pós-graduanda em Metodologias Ativas de Aprendizagem.

Ainda, a embaixadora do projeto também está à frente do Programa Jovem Empreendedor Rural (PJER), da Adel, que cria oportunidades para o desenvolvimento de empreendimentos rurais por jovens empreendedores.

Um dos aspectos do PJER é voltado para a promoção da diversidade, priorizando a implementação de projetos de vida para jovens da comunidade LGBTQIA+ por meio do acesso ao conhecimento, crédito e redes de apoio.



