Assistência Social em Fortaleza: Cras, Creas e Centros Pop têm novo horário de atendimento

O atendimento nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centros Pop, Centro-Dia, Centro de Convivência para População em Situação de Rua, os Centros de Referencias LGBT e da Mulher, além dos Centros de Cidadania e Direitos Humanos (CCDHs) terá mudança. Com o objetivo de minimizar as contaminações por Covid-19 em Fortaleza, os locais passarão a atender de 8h às15h, de segunda à sexta-feira. Antes, o horário se estendia até as 17 horas.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, esse mesmo horário também será adotado nos Núcleos de Atendimento ao Cadastro Único (Nucad) e no Refeitório Social. Nos Espaços de Higiene Cidadã não haverá mudanças no horário de atendimento.

A Prefeitura destaca ainda que questões gerais sobre o Auxílio Brasil e Cadastro Único pode ser tratados por telefone. A indicação para o atendimento presencial é para casos de urgência, como prejuízo no recebimento dos benefícios como Benefício de Prestação Continuada (BPC), Auxílio Brasil, tarifa de energia elétrica (baixa renda), entre outros.

Ainda, a Prefeitura ressalta que famílias e usuários acompanhados pelos serviços de Assistência Social de Fortaleza continuarão sendo atendidos de forma presencial, com visita domiciliar nos casos necessários. As atividades coletivas deverão ocorrer de forma remota.

