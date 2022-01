Telefones 911, 112, 193 e 192 levam para atendimento na Ciops: 190

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE), do Governo do Ceará completou 23 anos no último sábado, 22. Treze órgãos de serviço de emergenciais atendem através do 190. É importante lembrar que os números: 911, 112, 193 e 192 levam a um só número de atendimento, o 190.

A SSPDS explica que no momento em que é preenchido o endereço da ocorrência, o sistema pode verificar a existência de outras ocorrências em andamento nas proximidades. Esse cruzamento de dados impede a existência da duplicidade de empenho para um mesmo fato gerador. Em 2021, a Ciops atendeu 2.466.914 ligações, sendo 6.853 por dia, uma média de 286 ligações por hora.

De acordo com a SSPDS, a Coordenadoria tem com centrais em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral, que reúnem 600 colaboradores, entre servidores e terceirizados. Além das centrais existentes, duas estão em fase de implantação, em Quixadá e Itapipoca.

Trotes

A Lei nº 17.580, dia 3 de agosto de 2021, responsabiliza os autores de trotes para os serviços de emergência e urgência mantidos pelo Estado. A SSPDS informa que "os crimes previstos no Código Penal Brasileiro punem a interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública, com pena de um a três anos, além de multa (Artigo 266). Para a falsa comunicação de crime, o suspeito pode ser autuado no artigo 340, com pena de detenção de um a seis meses ou multa".

Em 2021, foram 215.579 trotes para a Ciops do Ceará: 599 por dia, uma média de 25 ligações hora

Instituições de atendimento emergencial que integram a Ciops:

Polícia Militar do Ceará (PMCE)

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE)

Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce)

Guarda Prefeitura de Fortaleza (GMF)

Defesa Civil de Fortaleza

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Autarquia de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC)

Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor)

Departamento Estadual de Trânsito (Detran)

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus)

Serviço de Verificação de Óbitos (SVO)

Guarda Municipal

Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) de Eusébio.

