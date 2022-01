Mais de 3 mil presos vão fazer prova do Enem neste domingo, 9, no Ceará

Cerca de 3,1 mil internos do sistema penitenciário do Ceará estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) na edição 2021. Como no formato tradicional, a prova será aplicada em duas etapas, sendo a primeira neste domingo, 8, e a segunda no próximo dia 16. Conforme a Coordenadoria de Educação da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) do Ceará, o número de candidatos deste ano é o maior desde a criação da modalidade, em 2010, e representa alta de 65% em relação ao total de participantes da edição anterior (1.929).



Do dia 20 dezembro até a última sexta-feira, 7, os internos inscritos no Exame puderam participar de “aulões” preparatórios, ministrados nas próprias penitenciárias por um grupo de quinze professores. A iniciativa foi realizada por meio de uma parceria entre a SAP e a Secretaria da Educação do Estado (Seduc).



Assim como os demais candidatos do Enem, os detentos que conseguirem uma boa nota na prova poderão concorrer a vagas no ensino superior em instituições públicas e particulares através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (ProUni). Caso consiga o ingresso, o interno terá direito a frequentar aulas presenciais na instituição onde estiver matriculado. A liberação será condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica.

O Enem PPL deste domingo também será aplicado a um grupo de 85 adolescentes cearenses que cumprem medidas de internação no Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas). Desse total, 56 são de Fortaleza, 25 de Sobral e quatro de Juazeiro do Norte. As provas serão aplicadas nos próprios locais de internamento, e no caso dos presos, nas dependências das penitenciárias.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o exame voltado para as pessoas privadas de liberdade tem o mesmo grau de dificuldade da modalidade regular. O formato e o modo de aplicação da avaliação são definidos pelo Inep e Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).



Reaplicação



Nas mesmas datas do Enem PPL, o Inep fará a “Reaplicação 2022”, uma espécie de segunda chamada para os candidatos que, por motivos específicos e justificáveis, não conseguiram fazer a prova regular em 2021. No total, 280 mil candidatos solicitaram a nova oportunidade, a maioria dos casos envolve alunos que tiveram isenção da taxa de inscrição deferida em 2020, mas faltaram à prova por causa da pandemia de Covid-19. O exame será aplicado em 4.618 locais de prova, distribuídos entre as 27 unidades da Federação.

Sobre o assunto Fies de 2022 oferecerá 110.925 vagas

Participantes do Enem podem consultar Cartão de Confirmação

Reaplicação do Enem 2021: data, local de prova, o que levar e tudo do exame



Neste domingo, 8, os candidatos farão provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Redação. Na última aplicação, dia 16, será a vez das provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias.



A aplicação seguirá o horário de Brasília. Os portões dos locais de aplicação serão abertos às 12 e fechados às 13 horas. As provas começam às 13h30 e vão até às 19 horas. Os candidatos que solicitaram atendimentos especializados e tiveram as solicitações aprovadas poderão finalizar as provas após esse horário, como previsto em edital.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags