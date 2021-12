Todos devem apoiar moeda, convertendo ouro em liras, diz Erdogan na Turquia

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pediu nesta sexta-feira (31) que os cidadãos de seu país convertam suas reservas de ouro em lira, por meio de novos instrumentos financeiros lançados para tentar apoiar a moeda. "Nós esperamos que nossos cidadãos e o mundo empresarial apoiem esse marco histórico de nosso país, levando suas economias em ouro para o sistema financeiro", discursou ele em uma associação empresarial em Istambul, segundo a agência estatal Anadolu.

Erdogan defendeu que as pessoas tirem o ouro de suas "economias debaixo do colchão", o que ajudará a acelerar o retorno da lira a melhores níveis. A moeda tem sofrido forte pressão, diante da inflação local na casa dos 20% ao ano. Além disso, investidores criticam o fato de que Erdogan pressiona o banco central do país a cortar juros, o que a instituição já tem feito, apesar da trajetória dos preços.

Em sua fala hoje, o presidente turco disse que medidas devem ser tomadas para impedir flutuações repentinas e "não razoáveis" do câmbio. Ele ainda disse que o país não tem problemas do lado do orçamento. Na quarta-feira, o BC turco informou que dará incentivos para encorajar as pessoas a trocar ouro por liras.

