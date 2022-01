Ao vivo: assista ao último pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em 2021

O presidente Jair Bolsonaro (PL) fala à nação pela última vez em 2021 nesta sexta-feira, 31, em pronunciamento oficial na cadeia nacional de rádio e televisão. A fala foi gravada e durou cerca de seis minutos. Acompanhe ao vivo através da transmissão da TV Brasil.

Com o pronunciamento de hoje, Bolsonaro encerra 2021 com três aparições oficiais em cadeia nacional de rádio e televisão. No ano passado, foram sete. A última fala havia sido levada ao ar na véspera de Natal e também rendeu panelaços em pelo menos onze capitais brasileiras, entre elas Fortaleza.

