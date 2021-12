Ceará Natal de Luz: último dia tem programação presencial e online

Último dia do Ceará Natal de Luz, que acontece nesta quinta-feira, 23, com programações presenciais e online. Confira

A ultima apresentação do Ceará Natal de Luz, que que ocorrerá nesta quinta-feira, 23, vai contar com programações presenciais e online. A partir das 18 horas, o Coral da Luz se apresenta nas sacadas do Hotel Excelsior, no Centro de Fortaleza. Além disso, shows onlines serão transmitidos a partir das 22h15min, pelo canal do evento no YouTube.

As crianças do Coral da Luz, além de cantar músicas tradicionais de Natal, vão receber os cantores Luiz Marcelo e Gabriel, Marcos Lessa e Chambinho do Acordeon. Também, o Caminhão da Luz, que ganhou iluminação e decoração especial com os adornos de Natal, fará seu último percurso a partir das 19h30min.

Em velocidade reduzida para que as pessoas ao redor consigam contemplar o espetáculo, o Caminhão da Luz vai fazer os trajetos também com a presença do Coral da Luz. Todos os percursos, durante o período, foram previamente aprovados pela Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC), e contaram com apoio dos agentes do Via Livre, socorristas e policiamento.

No último dia de Natal da Luz, nesta quinta-feira, 23, antes da última apresentação do Coral da Luz nas sacadas do prédio, será apresentado ao público o espetáculo Auto de Natal do Povo da Rua, sendo interpretado por pessoas que vivem pelas ruas da Capital cearense, que foram organizadas pelo representante do Movimento da População de Rua no Ceará, Antônio Arlindo Ferreira.

Tendo a direção da Irmã Eugênia Maciel, os atores amadores do Auto de Natal terão a oportunidade de apresentar o que foi ensaiado e também de improvisar o texto para falar sobre a própria realidade. Todas as datas, os horários de saída e os trajetos podem ser conferidos no site do Ceará Natal de Luz.

Programação online

Para aqueles que não puderem sair de casa para contemplar as apresentações do Ceará Natal da Luz, o evento também será transmitido pelo canal do evento no Youtube a partir das 22h15, como vem acontecendo desde terça-feira, 21. A transmissão online acontece até sábado, 25, contando com cantores como Vannick Belchior, Marcos Lessa e Ítalo Poeta com Ana Clara.



