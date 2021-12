Livro é lançado em homenagem aos 150 anos da ordenação sacerdotal de Padre Cícero

O reitor da Basílica Nossa Senhora das Dores, padre Cícero José, lançou nessa quinta-feira, 16, um livro em homenagem ao padre Cícero Romão Batista. Intitulada como “366 dias com o padrinho”, a obra consiste em uma coletânea de mensagens diárias sobre a obra e vida do sacerdote cearense. Segundo o autor, o objetivo é, ao ler uma frase sobre Padre Cícero por dia, despertar a curiosidade do leitor para conhecer mais sobre a trajetória do "Padim".

Em 30 de novembro de 2020, foram celebrados os 150 anos desde que Cícero Romão Batista foi ordenado como padre. Já neste ano, em 24 de novembro, marca os 150 anos desde a primeira missa do sacerdote, realizada em Juazeiro do Norte.

Segundo o reitor da Basílica Nossa Senhora das Dores, as datas foram o pontapé para a idealização do livro. Entre 30 de novembro de 2019 e 30 de novembro de 2020, a basílica diariamente postou uma frase em referência ao Padim.

"A cada dia nós íamos lançando uma mensagem diária, um conselho, uma orientação do Padre Cícero. Chegando em 30 de novembro, conversando com a (editora) Irmãs Paulinas, nos propuseram organizar esse pequeno livro", explica Cícero José.

De acordo com o reitor, a obra é dedicada para que os romeiros possam se apropriar dos verdadeiros ensinamentos de Padre Cícero. "A ideia é uma para cada dia. O ano todo você conhecendo, para despertar o desejo de ir buscar mais dessa fonte de conhecimento, tanto de palavra, como de ações do Padre Cícero Romão", conta o sacerdote.

Segundo o padre, foi realizado um evento virtual para a apresentação do livro com a equipe do Memorial Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. Mas o lançamento oficial ocorreu no município do Brejo Santo, cidade natal do autor.

“Lá em Brejo Santo tem muitos devotos de Padre Cícero, muitos romeiros. A nossa cidade é porta de entrada, é lugar de acolhida. E quem vai acolher precisa conhecer, para passar as informações para quem busca", conta o reitor.

O livro está disponível em todas as Livrarias Paulinas no Brasil. Ainda, segundo Cícero José, a obra também pode ser adquirida por um valor simbólico na Basílica Nossa Senhora das Dores e na Capela do Socorro, ambas em Juazeiro do Norte. "366 dias com o padrinho" ainda pode ser adquirido através do contato pelo perfil no Instagram do Santuário.





