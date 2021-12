Policiais federais devem ter reajuste até 2022, diz presidente

O compromisso para tratar do assunto foi feito para uma plateia de servidores desses órgãos durante cerimônia, no Palácio do Planalto, de lançamento do programa Rodovida 2022, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio do Ministério da Infraestrutura. A ação tem como foco a integração entre órgãos públicos federais, estaduais e municipais para a fiscalização, prevenção e redução de acidentes de trânsito.

Ontem, sem dar detalhes, por meio das redes sociais, o ministro da Justiça, Anderson Torres, já havia adiantado que entregou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, uma proposta para “restruturação das carreiras” policiais. Segundo ele, a medida busca “ainda mais valorização das forças de segurança”.

