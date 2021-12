Estado lança questionário à população LGBT+; dados servirão para construção de políticas

O Governo do Ceará lançou a primeira Pesquisa Estadual sobre a população LGBTQIA+ cearense, com o objetivo de coletar dados para construção de políticas voltadas para o grupo. Trata-se de um formulário disponibilizado na manhã da última quinta-feira, 9, véspera do Dia Internacional dos Direitos Humanos. O formulário está disponível para acesso e preenchimento no site da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), que coordena a ação.



A divulgação foi realizada em transmissão ao vivo, no canal da Secretaria, no Youtube. “Foi um trabalho que se iniciou há mais de um ano, uma pesquisa construída a muitas mãos. Estou muito entusiasmada porque a pesquisa vai nos trazer um recorte social, econômico, que é uma parte que a gente não vê”, ponderou a secretária-executiva de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Lia Gomes,

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Literatura LGBTQIA+: mercado nacional expande espaço para livros e autores

Ceará ganha o primeiro centro estadual de referência para a população LGBT+

Já o supervisor técnico do Núcleo da Diversidade Sexual do município de Sobral, Rogers Saboia, explicou que o momento é único. "Nós precisamos saber quem somos, onde estamos, o que é que nós fazemos e, principalmente, quais os indícios de vulnerabilidade que a nossa comunidade está passando, quais as necessidades sociais a nossa comunidade está enfrentando”, explicitou.

Também participaram da solenidade a presidente do Fórum Nacional de Gestores LGBT, Valdirene dos Santos; a presidente da Comissão de Diversidade da OAB Ceará, Ivna Costa; a coordenadora de Políticas Públicas do Direitos Humanos da SPS, Bárbara de Oliveira; e o coordenador especial de Políticas Públicas para LGBT da SPS, Narciso Júnior.

Formulário



Realizada por meio da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para LGBT, a pesquisa contempla dez dimensões: identificação pessoal; habitação; etnia e raça; pessoa com deficiência; educação; trabalho e renda; saúde; assistência social; segurança pública e avaliação da pesquisa. Para acessar o questionário clique aqui.

A pesquisa ficará disponível na aba destaques, localizada na aba principal do site da SPS (https://www.sps.ce.gov.br/). A proposta é que o resultado seja divulgado até 28 de junho de 2022.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags