Ceará apresenta redução de 12,8% nos roubos em novembro deste ano

Balanço realizado em novembro pela Segurança Pública do Ceará registra queda de 12,8% em comparação ao ano passado, com um total de 3.843 casos de Crimes Violentos contra o Patrimônio

O Ceará teve redução de 12,8% de roubos em relação ao número de casos no mesmo período do ano passado, que contabilizaram um total de 4.407 casos. Balanço foi divulgado nesta sexta-feira, 10, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A redução dos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) foi para 3.843, conforme dados da Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).



Neste ano, no Estado do Ceará, a soma de CVPs de janeiro a novembro, demonstrou queda de 10,4% com 44.261 casos registrados. Em 2020, o acumulado do mesmo período totalizou 49.374 crimes. Além disso, Fortaleza apresentou redução nos números durante os 11 meses, somando 11,8% e indo de 33.342 casos para o registro de 29.393. Em novembro de 2021, foram compilados 2.598 casos em Fortaleza, contra 2.949, em 2020.

O titular da SSPDS, Sandro Caron, por meio da assessoria, destaca a importância da integração das Forças de Segurança para o alcance de bons resultados. “Essa redução, não só no último mês, mas também no acumulado do ano, é fruto de todo o esforço das nossas Polícias Civil e Militar que têm intensificado os trabalhos integrados. Desta forma, o resultado são capturas de pessoas suspeitas de envolvimento em crimes contra o patrimônio", afirmou. "O aumento de capturas vem gerando uma redução desses crimes em todo o Estado e, contribui assim, com uma melhora na sensação de segurança e bem-estar da população cearense”.

O balanço acompanha ainda o número de prisões e apreensões registradas em 2021. O resultado da integração dos trabalhos das Forças de Segurança do Ceará culminaram nas capturas de mais de 30 mil pessoas suspeitas de envolvimentos em crimes e atos infracionais.

