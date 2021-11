Feirão Serasa Limpa Nome segue até 6 de dezembro no Ceará

Empresas de telefonia lideram o ranking de negociação de dívidas; no Ceará, mais de 128 mil acordos foram realizados até o momento, com cerca de 75 mil apenas em Fortaleza

O Feirão Serasa Limpa Nome continua até esta segunda-feira, 6 de dezembro. Até o momento, foram concedidos mais de R$ 6 bilhões em descontos, que beneficiaram mais de 2,2 milhões de brasileiros. De acordo com o Serasa, no Estado, cerca de 128 mil acordos foram realizados, sendo 75 mil só em Fortaleza.

De acordo com a empresa financeira, os acordos com as empresas de telefonia lideram o ranking nacional de negociação de dívidas, seguido pelo setor de securitização - empresas que compram dívidas de outras companhias - bancos e varejo. Desde 3 de novembro as negociações do Feirão Limpa Nome são realizadas pelos canais digitais da Serasa: aplicativo, site e WhatsApp. Além disso, os consumidores também podem entrar em contato por telefone 0800 ou nas mais de 7 mil agências de Correios espalhadas pelo país.

“O Brasil estava precisando de um Feirão e as filas que vimos na última semana foram um reflexo da situação do país”, diz Matheus Moura, Gerente Executivo de Marketing da Serasa. “Os dois últimos anos estão muito difíceis para a população, com preços em alta e o desemprego afetando mais de 14 milhões de pessoas”, complementa Moura

Feirões físicos também estiveram instalados em cinco capitais na semana passada: Fortaleza, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Segundo informações da Serasa, apesar do Sudeste concentrar o maior número de acordos efetuados, as filas pela procura dos Feirões no Nordeste foram as maiores do país. A região foi responsável por 670 mil acordos entre negociações físicas e online, equivalente a 20% do total no país.

Levantamento da Serasa revela, ainda, que mais de 150 milhões de dívidas estão disponíveis para renegociação com descontos que podem chegar até a 99%. Em outubro, data do último levantamento, havia mais de 63 milhões de inadimplentes no País.

Serviço:

Feirão Serasa Limpa Nome

Quando: até 6 de dezembro de 2021

Canais digitais: Aplicativo Serasa (Google Play e App Store) e site do Feirão

WhatsApp: (11) 99575-2096

Telefone: 0800 591 1222



