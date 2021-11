Camilo nomeia nova diretoria da Fundação Regional de Saúde

Ex-diretor técnico do Hospital Geral Dr César Cals, o médico intensivista Manoel Guimarães é o novo diretor-presidente da Fundação Regional de Saúde do Ceará (Fundsaúde). Ele assume o comando da entidade ao lado do também médico André Luis Coutinho, designado para a diretoria de Atenção à Saúde. As nomeações foram feitas pelo governador Camilo Santana (PT) na última sexta-feira, 5. A Fundação é vinculada à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e integra a estrutura da administração indireta do Estado.



Ao assumir o cargo, o novo diretor-presidente afirmou que o foco da entidade será a modernização da gestão hospitalar na rede estadual de saúde. "Queremos proporcionar maior agilidade, maior rapidez e, principalmente, melhoria na assistência à nossa população”. Guimarães acrescenta ainda que a Fundação, por natureza, nasceu como uma “importantíssima ferramenta a serviço do SUS e da população do Ceará”.

Instituída em setembro de 2020, a Funsaúde tem como competência prestar serviços de saúde à população nos termos e condições em que for contratada pelo poder público. A pactuação dos serviços ocorrerá de forma gradual e contratualizada, com metas e prazos estabelecidos, critérios de avaliação, direitos e obrigações. A instituição foi criada, segundo o Governo do Estado, com a intenção de ampliar a oferta de atendimento em consonância com uma melhor qualidade.



Segundo o titular da Sesa, Marcos Gadelha, a Fundação tem como objetivos principais a ampliação e qualificação do atendimento em saúde pública no Estado. “A pandemia mostrou a necessidade de um serviço estruturado para que o cidadão cearense consiga ser atendido como merece. A valorização do trabalhador será um diferencial. A Funsaúde vai garantir que o Ceará siga avançando e melhorando seus indicadores na Saúde”, disse o secretário.

Concurso



Nos últimos dias 23 e 24 de outubro, a Funsaúde realizou seu primeiro concurso público, que contou com a participação de 115.869 nos dois dias de provas. Os exames foram aplicados em 363 locais de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Eusébio e Maranguape. O certame oferece mais de 6 mil vagas para cargos de assistência à saúde e na área administrativa, nos níveis médio e superior. A previsão é que a convocação para avaliação de títulos ocorra no dia 6 de dezembro e o resultado final seja publicado em 13 de janeiro de 2022.



