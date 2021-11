Enem 2021: conheça técnicas para driblar a ansiedade antes da prova

Sentir-se ansioso antes do Enem é normal, a atenção deve aumentar quando os sintomas se intensificam e prejudicam o desempenho do estudante; veja dicas que ajudam a minimizar a ansiedade

Faltando menos de 20 dias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), um sentimento reina entre os estudantes: a ansiedade. A prova, que será aplicada nos dias 21 e 28 de novembro, se torna motivo de pressão e autocobrança por parte dos alunos, que, preocupados em tirar boas notas para alcançar o sonho de ingressar na universidade, podem acabar comprometendo o seu desempenho.

A expectativa relacionada à nota do Enem pode acarretar pensamentos de antecipação do futuro, preocupações e crises de ansiedade e pânico. De acordo com especialistas, a ansiedade é um sentimento natural, pois o Enem é um passo importante na vida estudantil, contudo, a atenção é requerida quando essa ansiedade se intensifica e os estudantes não conseguem manter a calma, apresentando alterações de humor, dificuldade de atenção e foco nos estudos, além de problemas de memória, dentre outros prejuízos.

Pensando nisso, O POVO conversou com profissionais que trabalham na linha de frente, junto aos estudantes que se preparam para o Enem, e os questionou sobre dicas que podem contribuir para a diminuição da ansiedade antes e durante a prova.

"Tô Énem Aí Pra Ansiedade"

A psicóloga Mara Dalila de Freitas Silva realiza, desde 2017, psicoterapia individual para jovens e adultos em busca de estabilidade psicológica para lidar com as provas do Enem. Proprietária da Clínica Claapsy (@claapsy_), ela também ministra cursos técnicos da área da saúde e diz perceber que os sintomas de ansiedade são relatados com frequência pelos estudantes e quanto mais próximo da prova, maior a frequência e intensidade desses sintomas.



Dentre os sintomas destacados, estão:

- nervosismo;

- dor de barriga;

- falta de ar;

- taquicardia

“Pesquisas indicam que a pandemia da Covid-19 acentuou sintomas de ansiedade na população, inclusive nos estudantes do Enem que vivenciaram durante parte dos anos letivo aulas remotas, com acúmulo de conteúdo ou rotina exaustiva de estudos”, diz Mara, ressaltando que o cenário dos últimos anos serve como um alerta para que os estudantes busquem formas saudáveis de lidar com os desconfortos físicos e cognitivos da ansiedade.

Além das formas saudáveis, a psicóloga fala sobre outras bases, como o apoio familiar e dos amigos para enfrentar a prova de cabeça erguida. “Por mais que o estudante se sinta preparado para o Enem, além dos conhecimentos adquiridos através de estudos, é primordial uma preparação emocional para lidar com as provas”, diz.

Mara desenvolveu o projeto “Tô Énem Aí Pra Ansiedade” em busca de acolher esse público de estudantes que se preparam para o Exame. Ela realiza atividades presenciais e on-line, proporcionando ao público psicoterapia e acesso a um grupo de WhatsApp, que ela mesma gerencia.

No grupo, os participantes são desafiados a aplicarem técnicas para alívio dos sintomas da ansiedade, como: respiração diafragmática, meditação, micropassos, psicoeducação sobre ansiedade e outras estratégias norteadoras para alívio dos sintomas.

“Ressalto a importância de não pensarmos no tratamento da ansiedade como uma receita de bolo. A psicoterapia é a melhor opção, mas há casos de paciente que acompanhei que precisei adequar melhorias para sua qualidade de vida”, conta. Além da psicoterapia, a profissional tentou incluir na rotina de certos pacientes exercícios físicos, meditação, cuidados com o sono e alimentação, gerenciamento de tempo para rotina de estudos eficiente e até mesmo encaminhamento para psiquiatra.

Dicas para controlar a ansiedade

1 - Analise seus pensamentos. É muito importante que seus pensamentos sejam analisados, principalmente os pessimistas e catastróficos que te levam a acreditar que seu resultado do Enem será o pior possível. Com frequência temos a tendência a pensarmos negativamente e a ansiedade pode nos levar a imaginar cenários irreais.



2 - Técnicas de respiração e relaxamento. Inclua em sua rotina técnicas como a meditação, respiração diafragmática, relaxamento muscular de Jacobson, técnica a-c-a-l-m-e-s-e, essas são algumas estratégias simples que precisam ser praticadas com frequência e que podem te auxiliar no alívio dos sintomas físicos.



3 - Prepare-se com antecedência. Começar sua rotina de estudos de última hora só vai provocar elevação no seu nervosismo e desconfortos da ansiedade. Não deixe tudo para o último mês. Organize ao longo dos meses sua rotina de estudos, incluindo a prática da redação. Essa dica pode auxiliar a assimilar o conteúdo com mais tranquilidade. Caso você já aplique em seu dia a dia as dicas e mesmo assim perceba com frequência que a sua ansiedade sai do controle, levando a crises de pânico, sintomas físicos como dor no peito, taquicardia, tontura, humor deprimido, estresse e grande angústia, procure a ajuda de um psicólogo. Esse não é o momento para sentir vergonha ou preconceito, é o momento de pedir ajuda. Existem psicólogos preparados para lidar com a ansiedade e seus sintomas.

A prova do Enem é importante e a sua saúde mental também!

