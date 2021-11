Dois homens são presos após receberem pelos Correios R$ 2 mil em cédulas falsas

Dois homens foram presos em flagrante nesta terça-feira, 9, após receberem encomendas de cédulas falsas pelo Correios. As prisões aconteceram nos municípios de Juazeiro do Norte e de Quixadá, a 562 km e 171 km de Fortaleza, respectivamente, locais onde cada um dos suspeitos morava. Segundo a Polícia Federal (PF), ao todo, cerca de R$ 2 mil em cédulas falsas foram apreendidos.

As operações aconteceram após troca de informações da PF com os Correios. Segundo os agentes federais, as ações aconteceram quando os suspeitos estavam recebendo as encomendas postais. O material apreendido correspondia ao total de 40 cédulas de R$ 50.

Após ser capturado, o preso de Juazeiro do Norte negou o crime. Já o de Quixadá, no entanto, confessou a prática. Segundo ele, a compra das cédulas falsas aconteceu através das redes sociais.

Ambos foram indiciados pelo crime de moeda falsa. Segundo o Código Penal Brasileiro, a pena de reclusão para o delito pode variar de três a 12 anos. As investigações continuam para identificação de outros participantes nos esquemas.



