Camilo anuncia chegada de 310.050 doses de vacinas da Pfizer

De acordo com o Ministério da Saúde, os imunizantes estão programados para chegarem ao Ceará na quinta-feira, 4, às 12h40

O governador Camilo Santana (PT) anunciou a chegada de mais 310.050 doses de vacinas da Pfizer. Os imunizantes estão programados para chegarem ao Ceará na quinta-feira, 4, às 12h40, de acordo com o Ministério da Saúde. “Boa notícia para a sequência da imunização dos cearenses. (...) Seguimos firmes na luta para vacinar nossa população o mais rápido possível”, comenta Camilo.

Vacinômetro

Conforme as últimas atualizações do Vacinômetro, o estado do Ceará aplicou 11.551.050 doses aplicadas. Desse valor 6.475.028 foram de D1; 4.716.369 foram de D2; 169.474 de dose única, 188.123 de dose de reforço e 2.056 de dose adicional.

