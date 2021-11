Feriadão: 16 pessoas são resgatadas de afogamentos nas praias da Capital

A área com mais salvamentos foi a Praia do Futuro

De sábado, 30, a essa terça-feira, 2, 16 banhistas foram salvos de afogamentos nas praias nas praias de Fortaleza e de Caucaia. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), 13 são cearenses e outras três pessoas resgatadas são turistas vindas do Maranhão e do Pará. A área com mais salvamentos foi a Praia do Futuro.

"Todos os resgates ocorreram antes de o processo de afogamento iniciar, demonstrando a eficiência dos guarda-vidas em atuarem antes que as vítimas começassem a aspirar água", afirma o Corpo de Bombeiros.

Balanço do feriado

Foram realizadas 2.528 prevenções e uma criança de Fortaleza foi encontrada e entregue aos familiares. Além disso, foram realizados três atendimentos pré-hospitalares e atendido um acidente com animal marinho.

No feriadão, a área de atuação para evitar afogamentos e possíveis aglomerações englobou a faixa de areia da Praia do Futuro com o Caça e Pesca, a Praia da Leste-Oeste, em Fortaleza, bem como das praias do Icaraí, Cumbuco e da Barra do Cauípe, situadas em Caucaia. As praias de Canoa Quebrada, em Aracati, e de Jericoacoara também contaram com a ação dos bombeiros.

Na operação atuaram os guarda-vidas de Fortaleza, Caucaia, Aracati e Jijoca de Jericoacoara, totalizando 60 guarda-vidas e 22 postos. Para isso foram utilizados oito quadriciclos, sete viaturas 4×4 e cinco moto-aquáticas, com apoio de três ambulâncias tipo resgate do Batalhão de Socorro de Urgência (BSU).