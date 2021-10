Soldado da PM do Ceará é morto a tiros no Rio Grande do Norte

Um soldado da Polícia Militar do Ceará foi morto a tiros no município de Assú, no Rio Grande do Norte. Phablo Rhamon da Silva, 31, era natural da cidade potiguar. Em nota, a PMCE lamentou o ocorrido, se solidarizou com a dor de familiares e amigos e afirmou que deve colaborar com as forças de segurança para esclarecer o caso e prender os suspeitos. O crime aconteceu na sexta-feira, 29.

O soldado era lotado no 17º Batalhão Policial Militar e encontrava-se de licença médica para tratamento de saúde por transtorno psiquiátrico. Ele foi convocado no concurso de 2018 e respondeu, no ano de 2020, na Controladoria Geral de Disciplina (CGD), a uma lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher idosa, injúria, difamação e furto qualificado pelo abuso de confiança, uma vez que há indicativos de furto do cartão de débito do Banco do Brasil desta mesma mulher.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga o crime. Ninguém foi preso até o início da noite deste domingo, 31.

