Hoje é Dia: semana tem feriado de Finados e Dia da Poesia

Morte do educador, professor, e escritor pernambucano Antônio Carneiro Leão (55 anos) - imortal da Academia Brasileira de Letras

Morte do ilusionista húngaro Harry Houdini (95 anos) - foi um dos mais famosos escapologistas e ilusionistas da história

A tragédia no voo TAM 402 deixou 99 mortos em Jabaquara, em São Paulo (25 anos)

Dia Nacional da Poesia - comemoração instituída em 2015, tem por fim marcar a data do aniversário do nascimento de Carlos Drummond de Andrade, que é considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século XX

Dia das Bruxas (Halloween) - comemoração tradicional em países do hemisfério norte. É festejada com personagens como bruxas, abóboras enfeitadas, zumbis, e que tem como origem a celebração celta do Festival de Samhain, no final da temporada de colheitas

Dia do Saci - criado em 2003 com o objetivo de resgatar figuras do folclore brasileiro, em contraposição ao Dia das Bruxas

Dia Mundial da Poupança

Dia Mundial das Cidades