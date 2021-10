Cadastrados no programa CNH Popular devem concluir envio de documentos até segunda-feira, 25

A conclusão do envio de documentos é para aqueles que fazem parte dos 24 primeiros municípios a serem atendidos, e se encontram com o cadastro pendente por falta ou invalidade da documentação anexada

O Governo do Ceará anunciou que os candidatos inscritos no programa CNH Popular precisam finalizar os registros até a próxima segunda-feira, 25, às 23h59. O comunicado é endereçado para aqueles que fazem parte dos 24 primeiros municípios a serem atendidos, e se encontram com o cadastro pendente por falta ou invalidade da documentação anexada. O acesso deve ser realizado pela plataforma do Detran. O comunicado foi feito na última quinta-feira, 21.

Os primeiros municípios serão atendidos por meio de comissões, entre os dias 28 de outubro e 3 de novembro. São eles: Guaramiranga, Santa Quitéria, Pereiro, Mombaça, Aurora, Parambu, Eusébio, Ipu, Icó, Senador Pompeu, Mauriti, Novo Oriente, Horizonte, Croatá, Pedra Branca, Brejo Santo, Ipueiras, Granja, Várzea Alegre, Boa Viagem, Jardim, Monsenhor Tabosa, Iguatu e Acopiara.

A recomendação é que a foto do documento de identidade (RG) deve ser anexada com frente e verso, assim como todas as imagens dos demais documentos solicitados devem ser anexadas de forma clara e legível. A quantidade de CNHs e ordem de atendimento dos municípios atende a critérios que consideram número de habitantes, municipalização do trânsito e proporção frota x habilitados.

Todos os candidatos inscritos no programa podem consultar o andamento de suas inscrições através da janela Acompanhe Sua Inscrição disponível na página inicial do site oficial do órgão (www.detran.ce.gov.br). É possível conferir o status do cadastros - em análise, aprovado ou pendente.

