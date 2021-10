Dia das Crianças: confira programação em Fortaleza

Nesta terça-feira, 12, é comemorado o Dia das Crianças. Em Fortaleza haverá uma vasta programação para os pequenos, entre atividades recreativas, oficinas, contação de histórias, atrações musicais, teatro e cinema. O POVO listou algumas das programações da Capital para garantir a diversão da garotada. Confira:

Shopping Iguatemi Fortaleza

Bosque da Alegria: programação gratuita com empréstimo de bicicletas, bike anjo, passeio de trenzinho (vagas limitadas), atividades recreativas, oficina sustentável de abelhas e frutos, oficina de varinhas mágicas e contação de histórias

Data: 10 e 12 de outubro

Manhã: 08h às 10h30min:

Tarde: 15h às 18h30min:

Local: estacionamento próximo ao Extra

Endereço: avenida Washington Soares, 85

Shopping Riomar Fortaleza

Viradinha Cultural: o dia inteiro de atrações gratuita, além de espaço cultural com exposição de artes interativas, espaço instagramável, oficina Jardim artesanal, oficina de brinquedos de pano e fantoches, pintura em gesso e oficina: “Uma História do Seu Jeito”, onde as crianças vão montar suas próprias historinhas.

12h: Encontro de Criança (musicalização infantil)

cantigas de roda costuradas com recordações afetivas

13h: Mão na Massa: oficinas de artesanatos que serão usadas para contação de histórias

14h: Apresentação do grupo Milk Shake

15h: Espetáculo Teatral com a Encantável Trupe

16h: Tac Dança: recreação de dança com músicas infantis

16h30: Contação de história: O fantástico mistério de Feiurinha

17h: Espetáculo Guerra de Cupcake

18h: Espetáculo Teatral Tac Tacs na Terra do Nunca

18h45: Apresentação @bandabbk

Local: estacionamento da lagoa

Endereço: rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu, Fortaleza - CE

Shopping Riomar Kennedy

Festival da Criança: entrada gratuita, espetáculos, brinquedos infláveis (R$15 com permanência de 15 minutos, segundo informações no Instagram), atividades recreativas, aluguel de bicicletas individuais, infantis e patinetes (R$15 por 30 minutos). Triciclo família custará R$20 por 30 minutos)

Data: 9, 10, 11 e 12 de outubro

Horário: 16h às 20 horas

Local: Piso E2, Estacionamento Externo, Riomar Kennedy

Endereço: avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy, Fortaleza - CE

Cineteatro São Luiz

Cinema: programação gratuita com filmes exibidos com dublagem em português.

Scooby! O Filme’, ‘Sonic – O Filme’, ‘Dois Irmãos – Uma Jornada Fantástica’ e ‘Frozen 2’

Data: 12, 13, 14, 15 e 16 de outubro

Onde: Rua Major Facundo, 500 – Centro (Praça do Ferreira)



Projeto ‘Dentro do Som’

Apresentação da artista Francine Maria, 13, já gravada no palco do Cineteatro. Com o espetáculo ‘Francine Maria: A Menina que Aprendeu a Voar’, a cantora, compositora e multi-instrumentista traz canções autorais e releituras de clássicos da música popular brasileira, como ‘Esperando na Janela’, de Gilberto Gil.

Data: 12 de outubro

Horário: 16h

Exposição virtual ‘Brinquedim, brinquetu, brincamos nós!’ em homenagem ao Museu do Brinquedim, espaço criado pelo artista Dim Brinquedim em Pindoretama, no Ceará. São cerca de 500 peças em exposição, incluindo brinquedos, esculturas e telas de grandes e pequenas dimensões, que refletem a dimensão do brincar na sociedade”.

Data: abertura – 16 de outubro

Horário: 10 horas

Detalhes das sessões de cinema e serviço:

Via Sul Shopping

Programação gratuita com atividades e atrações como pintura facial, brincadeiras, gincanas, banda com música e personagens. Haverá ainda distribuição de algodão doce por meio de resgate de cupom dentro do app do Via Sul Shopping. Além de painel instagramável com temática “Pop It” para fotografias.

Data: 9 de outubro, Sábado

Horário: 17 às 20 horas

Local: Praça de Alimentação do Via Sul Shopping

Endereço: avenida Washington Soares, 4335 - Sapiranga, Fortaleza - CE

A ocupação será exclusivamente feita nas mesas disponíveis na própria Praça de Alimentação, devidamente demarcados e distanciados, e com capacidade reduzida.

North Shopping

Parquinho da Zoe: espaço com brinquedos temáticos para crianças de todas as idades, porém aquelas de 1 a 4 anos devem entrar acompanhadas de um responsável. Entrada gratuita mediante apresentação de cupom emitido pelo app do shopping. No domingo, 10, e terça-feira, 12, haverá programação diferenciada, confira:

Dia 10: Cortejo com Bandinha e Personagens às 17 horas

Dia 12: Chegada da Zoe, a mascote do shopping, às 17 horas

Local: Praça de Eventos - Piso 1

Endereço: avenida Bezerra de Menezes, 450 - São Gerardo, Fortaleza - CE

Shopping Parangaba

O Shopping preparou o Cenário Unicórnio, que é um circuito com atividades, brincadeiras, pula-pulas e brinquedos infláveis voltado para crianças de até 12 anos, localizado no Piso L1, na praça Central. Além disso, haverá programação com atrações e atividades.

Confecção da Tabela de Matemática Divertida, brincadeira do Karaokê Maluco, “O que é, o que é?”e contação da história de “João e Maria”

Sábado: 9 de outubro

Horários: 16h às 17 horas e 17h30 às 18h30min

Lançamento da peça teatral “Super Heroínas em Combatendo o Mal”

Domingo: 10 de outubro

Horário: 17 horas



Para itinerante com Superman, Batman, Frozen, Homem Aranha, Ladybug, Capitão América, Mulher Maravilha e Viúva Negra

Terça-feira: 12 de outubro

Horário: 17h às 19 horas

Além disso, o "Parangaba For You" disponibiliza novos cenários instagramáveis. Localizado no piso L2, ao lado da loja Magazine Luiza, há os espaços temáticos: Doce Parque, com chuva de pirulitos e um unicórnio; o Relax, com uma banheira para quem quiser entrar e uma parede de boias coloridas; o Skate Park, inspirado no sucesso do esporte nas Olimpíadas Tokyo 2021 com uma mini pista de skate; e o cenário Rock Star que é dedicado à música.

Endereço: rua Germano Franck, 300 - Parangaba, Fortaleza - CE

Colaborou Vanessa Oliveira/Especial para O POVO

