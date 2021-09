Após chuva de granizo em Milagres, previsão indica baixa probabilidade de precipitações no Ceará

Segundo previsão meteorológica da Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos), nesta sexta-feira, 24, Cariri e demais regiões do Ceará terão céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado, com baixa probabilidade de chuva. Para o sábado, uma tendência semelhante.





Já no domingo, a previsão é de céu variando de poucas nuvens a sem nuvens em todo o Estado. Com relação aos ventos, podem ocorrer rajadas pontuais próximas ao litoral e na região da Ibiapaba, entre hoje e domingo, com valores entre 50 km/h a 60 km/h.



A umidade relativa do ar pode ficar baixa durante as tardes, principalmente em áreas do Centro-Sul do Ceará, com valores que podem chegar de 20% a 30%.





Chuva de granizo em Milagres

Áreas de instabilidade voltaram a provocar a formação de nuvens de chuva no Ceará; e os maiores volumes acumulados entre as 7h da manhã do dia 23 até às 7h da manhã de hoje, 24, foram registrados no Crato (Posto Lameiro, 15 ml), em Milagres (Posto do Sírio Saco, 13 ml) e no Barro (Posto Brejinho, 9,2 ml).



Ontem, dia 23, uma chuva de granizo atingiu o município de Milagres, na região sul do Ceará. Segundo boletim da Funceme, havia baixa probabilidade de chuvas para o local, mas alertava para o aumento da intensidade dos ventos.



