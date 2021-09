Para diminuir acidentes de trânsito, Camilo anuncia investimento de R$ 198 milhões em vias

O governador do Ceará Camilo Santana (PT) lançou a nova etapa do Programa Sinalize, nesta segunda-feira, 20, em transmissão ao vivo nas redes sociais. Serão R$ 198 milhões em investimentos de recuperação, pavimentação e sinalização de ruas e avenidas dos municípios do Estado.

"O programa é uma parceria com as prefeituras dos 184 municípios do Ceará. O objetivo é diminuir acidentes e dar conforto no trânsito, criando condições melhores de urbanização e reduzindo os números de acidentes fatais. O Programa Sinalize foi idealizado pelo governo do Estado, lançado em 2017", comenta Camilo Santana.

LEIA MAIS | Grande Fortaleza e interior do Ceará em risco de apagão por sabotagem, alerta Chesf

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Mais de 3 mil alunos da rede municipal de ensino de Fortaleza são monitorados em relação à Covid-19



O Governador afirmou também estar investindo R$ 400 milhões na recuperação de estradas do Ceará. A expectativa é de recuperar mais de 3,9 milhões de comprimento de asfalto.

A distribuição foi feita com base no número da população. "De 20 mil a 50 mil habitantes, o munícipio recebe 20 mil metros² e acima de 50 mil habitantes, a cidade recebe 30 mil metros²."

Com esses dados, o município define os bairros e as ruas que devem passar por pavimentação para receber a sinalização. A recomendação é que os prefeitos façam a licitações com a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP).

O governador estava ao lado de Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará; Zezinho Albuquerque, secretário das Cidades; presidente Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), Francisco Junior e Quintino Vieira, superintendente da SOP.

- Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags