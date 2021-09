Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em 12 municípios brasileiros

Em decisão publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 20, o Governo Federal, por meio do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), reconheceu situação de emergência em 12 municípios das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do País por conta de desastres naturais. A maioria das cidades têm enfrentado o período de estiagem, quando há ausência de chuvas.

Os maiores impactos têm sido causados no Nordeste, nas cidades de Choró e Parambu, no Ceará, e em Boquira, Cotegipe, Fátima, Guanambi, Poções e Rafael Jambeiro, na Bahia. No Sul, o município de Três Passos, no Rio Grande do Sul, além de Jandaia do Sul, no Paraná, tendo recebido reconhecimento por conta da chuva de granizo.



Na região Centro-Oeste, o período de estiagem tem afetado Cáceres, município do Mato Grosso. Já no Sudeste, a cidade de Bertópolis, em Minas Gerais. Com o registro de chuva de granizo em Jandaia do Sul, no Paraná, a Defesa Civil Nacional disponibilizou uma cartilha para orientar a população sobre como agir quando há ocorrência desse desastre natural, uma vez que o fenômeno também pode causar grandes prejuízos à agricultura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Animais silvestres estão retornando à região de Brumadinho



Solicitar recursos do MDR

Por conta do reconhecimento federal, os municípios atingidos por desastres naturais podem solicitar recursos do MDR para atendimento à população afetada, além de restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.

A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), que envia a equipe técnica da Defesa Civil Nacional a fim de avaliar as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado.



Alertas

A Defesa Civil Nacional possui um sistema de alerta de desastres naturais gratuito. Qualquer cidadão pode se cadastrar, enviando um SMS com o CEP de sua residência para: 40199. Os alertas são emitidos por meio da Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap).

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Meteorologia alerta para riscos de seca em seis estados e no DF

Ciclone extratropical vai afetar litoral brasileiro nesta semana; Nordeste terá agitação marítima

MG: bombeiros atendem 642 chamadas de incêndios florestais em 48 horas

Operação Mata Atlântica em Pé abre quarta edição com foco desmatamento

Tags