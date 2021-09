Ciclone extratropical vai afetar litoral brasileiro nesta semana; NE terá agitação marítima

Pelo menos até a próxima quinta-feira, 23, o mar deve ficar mais agitado entre a costa do Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil

Um ciclone extratropical vai afetar parte do litoral brasileiro no decorrer desta semana. De acordo com o portal Climatempo, ferramenta que presta serviços de Meteorologia, a atuação do fenômeno deve deixar o mar mais agitado entre a costa do Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil.

Conforme aponta site, pelo menos até a próxima quinta-feira, 23, o mar nos pontos citados pode apresentar ondas de até três metros de altura. Isso pode ocorrer principalmente entre o litoral do Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro.

Com a possibilidade de um mar mais agitado, plataforma trouxe ainda recomendações da Defesa Civil para pessoas que estiverem próximas aos pontos do litoral que podem ser afetados. Entre as orientações estão:



Evite a navegação e a atividade de pesca. Evite banhar-se no mar ou praticar esportes náuticos. Evite caminhar ou pedalar na orla, caso as ondas estejam atingindo a ciclovia.

O ciclone também pode fazer com que haja granizo em estados localizados no sul brasileiro, como Santa Catarina e Paraná. Além disso, o Rio Grande do Sul corre o risco de enfrentar nos próximos dias chuvas de grande volume e fortes rajadas de vento.

