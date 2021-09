Hospital doado pelo Governo a Sobral deverá receber pacientes de outros 70 municípios

O Governo do Ceará entregou o Hospital Doutor Estevam para a Prefeitura de Sobral. A unidade, que tem um histórico de abandono e imbróglios, deverá se tornar um hospital de médio porte e atender pacientes oriundos de pelo menos outros 70 municípios. De acordo com a secretária de saúde de Sobral e doutora em Saúde Pública, Regina Carvalho, serão oferecidos serviços de internação psiquiátrica, cirurgias de média complexidade, internações em clínica médica, internações de pacientes de longa permanência, ofertando uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 10 leitos e maternidade.

Durante a alta no números de internações por causa da Covid-19, o Hospital Dr. Estevam recebia pacientes, assim como o Hospital Regional Norte (HRN), Santa Casa de Misericórdia de Sobral e o Hospital de Campanha. “A aquisição do hospital a curto prazo ajudou a resolver principalmente os problemas da pandemia, pois obtivemos mais leitos hospitalares”, relata a secretária.

Com a baixa de casos de Covid-19, a nova unidade municipal passa a atender apenas como clínica médica, internações de pacientes psiquiátricos e se prepara para o retorno da realização de procedimentos cirúrgicos.

Há também a proposta de instalação e funcionamento de um Centro de Imagem, com equipamentos de tomografias, raios X, e o acompanhamento e atuação de equipes em atendimento domiciliar. “O plano para o hospital será feito aos poucos. O hospital precisa de reformas. Algumas áreas já estão reformadas, como as enfermarias”, descreve a secretária.

Interdição e aquisição

Em março de 2020, o poder municipal de Sobral assumiu a direção da unidade. De acordo com Regina Carvalho, na ocasião, a gestão municipal e a Justiça apontavam insatisfações com a administração da unidade. “Há cerca de três anos, o hospital passou a ser assistido por um grupo de gestores de unidades de saúde. Durante esse período, a unidade deixou de oferecer serviços importantes para o Município. Por causa disso, foi pedida a interdição“, informa Regina Carvalho.

Visando aumentar a capacidade e qualificar a atuação do equipamento, houve então a proposta para que o Governo do Estado adquirisse a unidade. O que acabou resultando na doação.

Para aquisição, houve investimento de recursos federais, estaduais e municipais. A secretária explica que houve o pagamento de uma indenização à família que era proprietária do prédio durante o período de interdição. “O acordo correu bem com a família que era antiga proprietária da unidade”.



Covid-19

A gestora faz uma avaliação positiva das ações de combate à Covid-19 e do monitoramento dos casos em Sobral. Ela explica que não houve aumento de internação e nenhum paciente com a variante Delta precisou de internação.

"Em relação aos leitos, houve a diminuição de 198 leitos de Covid para 40. Acreditamos que os casos estão sob controle, mas continuamos em alerta, principalmente com as variantes. Estamos testando, estamos observando as unidades de saúde e a abertura dos decretos", finaliza.



No total, 737 sobralenses morreram pela doença e 27,5 mil foram infectados, de acordo com dados IntegraSUS, plataforma da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa). Em relação aos leitos, o Município conta com 39,66% de ocupação UTIs e 34,48% de ocupação enfermarias.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima-se que Sobral tenha uma população de 212.437 pessoas. A gestão municipal informa no portal da Prefeitura que o Município aplicou um total de 247.579 doses. Desse valor 151.545 foram de D1, 91.259 de D2 e 4.775 de dos única.



