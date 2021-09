Servidores da UFC retomam atividades presenciais no dia 1º de outubro

Aulas presenciais e demais atividades acadêmicas estão com retorno gradual previsto para o início do próximo semestre letivo, dia 27 de setembro. O funcionamento integral das atividades deve acontecer apenas em 2022

Todos os servidores técnico-administrativos e professores com funções administrativas retornarão presencialmente para a Universidade Federal do Ceará (UFC) a partir do dia 1º de outubro. A informação foi publicada em nota pela instituição e foi tomada por meio de portaria emitida pela Reitoria.

A UFC esclarece que já tem retomado gradualmente suas atividades de forma “controlada e segura”, seguindo orientações do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da instituição, que conta com a presença de especialistas na área da saúde e representantes de setores da Universidade.

Em relação às aulas presenciais e demais atividades acadêmicas, há uma previsão de início de retomada gradual a partir do próximo semestre, que começa no dia 27 de setembro, enquanto o funcionamento integral das atividades deve começar apenas em 2022. Isso deverá acontecer, segundo a Universidade, “caso os índices da Covid-19 continuem em declínio e o ciclo de vacinação da comunidade universitária se complete”.

Ao longo desse semestre de transição, as unidades acadêmicas terão a prerrogativa de manter a oferta de disciplinas no formato presencial, remoto ou híbrido, como já vinha acontecendo. Caso se decida pelo formato presencial, deve-se oferecer também atendimento remoto para os estudantes pertencentes ao grupo de risco da Covid-19 ou que testem positivo para a doença.

Uma sugestão da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) é que os professores de disciplinas teórico-práticas planejem a parte teórica para o início do semestre, em formato remoto, e encerrem o calendário com a parte prática presencialmente, quando mais pessoas deverão ter recebido a segunda dose da vacina.

“A Universidade reforça que, desde o início da pandemia, garante a segurança dos servidores, respeitando os protocolos sanitários e defendendo a inclusão dos profissionais da educação nos grupos prioritários da vacinação. Além disso, sempre se colocou à disposição de toda a sociedade, por meio do ensino, pesquisa e extensão, para o enfrentamento da crise sanitária", enfatiza por meio de nota.

