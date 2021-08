Senado aprova proibição de armas para agressores de mulheres

Como o Brasil está se preparando para os novos estilos de vida, após a pandemia da covid, diante da prática do home office, do "boom" no serviço de entregas e na maior preocupação com exercícios físicos?

Pode parecer estranho, mas a mobilidade urbana está diretamente relacionada a esses novos estilos, desde alternativas para o maior número de motocicletas ao uso de ciclovias e ciclofaixas.

Para debater essa e outras questões, o ex-prefeito de Fortaleza e médico Roberto Cláudio recebe na noite desta quarta-feira (18), a partir das 19 horas, na live "Vamos Pensar Juntos", Sérgio Avelleda, coordenador do Núcleo de Mobilidade Urbana do Laboratório Arq. Futuro de Cidades do Insper e diretor de mobilidade urbana do World Resources Institute., além de ex-secretário de Mobilidade Urbana e Transporte da Cidade de São Paulo.

A transmissão do tema "Desafio da Mobilidade Urbana no Brasil" ocorre por meio das redes sociais de Roberto Cláudio.

