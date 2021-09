Companhia lança curso que une atuação teatral com terapias

Corrigida às 12h35 de 13/09/2021

Zezé Motta celebra sua carreira consolidada como atriz e cantora. Aos 77 anos, a artista tem uma agenda cheia e se prepara para novos lançamentos nos próximos meses. Do ano passado até os dias atuais, Zezé estrelou mais de 30 campanhas publicitárias e se tornou uma garota-propaganda disputada, quebrando os preconceitos sobre a terceira idade.

Seja na TV, streaming ou cinema, a artista tem diversos lançamentos planejados. Ela estreia na série inédita "Fim", além de também integrar o elenco da próxima temporada de "Arcanjo Renegado". Antes disso, ela será vista como apresentadora no especial "Falas da Vida", exibido na TV Globo no dia 1º de outubro, Dia Internacional dos Direitos da Pessoa Idosa. "Faço o papel de intermediadora entre as cinco idosas convidadas. Foi bem legal, uma troca incrível. Elas são todas grandes mulheres. O que me confirmou que ser idoso hoje em dia é diferente", explica, em entrevista ao jornal Extra, sobre o programa.

Para a atriz, o mundo atual é mais favorável às pessoas idosas. "O velho era tratado como um trapo quando eu era pequena. Hoje, se você envelhecer com saúde, o que é fundamental em qualquer idade, você não se sente velho, não fica deprimido. E pode seguir produzindo", acredita. "Antes tinha receio por causa dessa imagem que fazia sobre a velhice. Imaginava que daria trabalho para os filhos, que teria problemas de saúde e ficaria dependente. E também temia não ter mais espaço no mercado de trabalho. Mas nada disso aconteceu comigo. Hoje eu não paro!".

Zezé já está imunizada com a vacina contra a Covid-19, mas garante que ainda toma todas as precauções. "Só saio da minha casa para trabalhar, já tomei as duas doses da vacina. No início, teve a fase da calmaria. Aproveitei para ler todos os livros que estavam na fila. Depois, voltei a trabalhar. Apresentei o show 'Coração vagabundo — Zezé Motta canta Caetano', que é intimista. Fiz duas lives. E quero voltar com 'O samba mandou me chamar', com banda. Parei por causa da pandemia", comenta.

A artista tem celebrado seu sucesso no mercado publicitário, acumulando trabalhos para marcas como Natura, Avon, Nívea e Lojas Americanas. "Foi o que me salvou nesta temporada. Quando era jovem, só me lembro de ter feito uma propaganda de cerveja e outra, de café, com a Ruth de Souza (1921-2019). Estou bombando depois de idosa. Fiz as capas da 'Marie Claire', da 'Claudia' e da 'Raça'", diz. Apesar disso, a atriz revela que tem "um pouco de preguiça" para as fotos. "Na vida real não passo pó nem batom. Estou sempre de cara lavada. Mas com o cabelo não posso esculachar porque as pessoas me cobram", explica.

A atriz também fala sobre o racismo que enfrentou ao longo da carreira. "Teve uma vez em que fui visitar o André Valle (1945-2008) e o porteiro me apontou a porta dos fundos. Já fui fotografada para um outdoor que foi recusado porque os clientes de classe média não iriam comprar um produto anunciado por uma negra. Morei três anos com um rapaz e a família dele não me aceitava. Isso interferiu muito na nossa relação quando ele quis casar e ter filhos comigo", comenta.

Em meio ao preconceito, a artista travou uma batalha para fortalecer sua autoestima. "A beleza no Brasil era importada. Para ser bonito, tinha que ser loura e ter olhos claros. As pessoas me diziam que o negro era feio e eu acreditava. Ao ser anunciada como a Xica, abri uma revista e li: 'Atriz feia, mas exuberante é escolhida para o filme'. E tinha uma foto minha belíssima (risos). Eu só fui me convencer de que não era feia quando fui aos Estados Unidos, em 1977, e olhei para aqueles homens e aquelas mulheres altivos de lá", diz.

No Globoplay, Zezé está no filme "Doutor Gama", além de outras duas produções para o cinema: “Do outro lado da ponte” e “As bisnetas”. A atriz e cantora segue firme em sua carreira e motivada a continuar ocupando seu espaço, independente da idade.

