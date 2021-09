Acampamento do MST é invadido por homens armados em Limoeiro do Norte

Na manhã dessa sexta-feira, 10, o acampamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) Zé Maria do Tomé, localizado no município de Limoeiro do Norte, a 202,5 quilômetros de Fortaleza, foi invadido por homens armados que estariam no local capturando imagens através de um equipamento de drone. Após serem questionados pela presença, os homens iniciaram disparos de arma de fogo em direção aos acampados e fugiram do local em uma caminhonete.

Na fuga, um motoqueiro que se dirigia ao acampamento acabou sendo atropelado pelo veículo em que os homens estavam. Os suspeitos pela ação ainda não foram identificados. O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) por e-mail para saber se os suspeitos foram localizados e qual a razão da invasão ao acampamento e aguarda resposta.

Pelas redes sociais, o deputado estadual Elmano de Freitas (PT) publicou uma nota de solidariedade ao acampamento. “Fica aqui nosso total repúdio e o compromisso de solicitar a imediata investigação do caso por parte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, com a adoção das devidas providências”, disse.

Ainda no texto, o deputado destacou: “Nesse grave momento político e econômico, onde trabalhadores(as) do campo e da cidade são duramente atingidos pela retirada de direitos trabalhistas e sociais, mais uma vez, reafirmamos nosso total engajamento na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da reforma agrária!”.

O Acampamento Zé Maria do Tomé é composto por mais de 100 famílias, com ocupação desde maio de 2014. Com a produção agrícola no local, o acampamento abastece a feira cultural da Reforma Agrária que acontece no segundo sábado de cada mês no Centro de Formação Frei Humberto, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza.

No Ceará, o MST está presente em mais de 60 municípios em todas as cinco macrorregiões do Estado. São mais de 200 assentamentos federais e estaduais, 17 acampamentos rurais e comunas urbanas, conforme o Movimento.

