Identificação, diálogo e apoio: agentes de educação vão combater evasão escolar em Fortaleza

Fortaleza contará com uma central de videomonitoramento para segurança pública, que reunirá todas as coordenadorias, células, assessorias e gabinetes dos secretários executivos e municipais existentes na Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec). O objetivo é que o equipamento, que ficará no Centro da Capital, permita o gerenciamento de informações e imagens captadas em tempo real, garantindo a vigilância eletrônica de vários locais ao mesmo tempo com um número reduzido de operadores.

Com investimento de cerca de R$ 15,3 milhões, a obra faz parte do Programa Aldeia da Praia – Fortaleza Cidade com Futuro, financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). A licitação, que está em fase de inscrição de propostas, conta com concorrência pública internacional, em que podem participar empresas estrangeiras de países acionistas do CAF. A execução da obra deve ser realizada em até 10 meses, de acordo com o documento.

“Entre os diversos recursos da segurança eletrônica, o videomonitoramento é um dos que mais se desenvolve devido às novas tecnologias existentes, por isso a escolha de implantação deste equipamento. Serão propostos ambientes de apoio compatíveis com o número de servidores e visitantes, que propiciem bom funcionamento da Secretaria”, defende a prefeitura.

Em sua estrutura, a central ainda contará com funcionamento de bases do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMCE). Serão 4.821,90 metros quadrados de área construída, com espaço para 86 vagas de garagem. Em junho deste ano, a gestão municipal ampliou o videomonitoramento na avenida Beira-Mar, com a instalação de 144 câmeras de segurança no trecho que vai do Mercado dos Peixes à Ponte dos Ingleses.

>> Leia a íntegra da licitação da central de videomonitoramento de Fortaleza

