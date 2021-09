Aumentam de dois para nove os casos de "doença da urina preta" no Ceará

Além do técnico Tiago Nunes, que estreará no comando do Ceará, o atacante Jael também reencontrará um velho conhecido na partida diante do Grêmio-RS, no próximo domingo, 12, às 11 horas, em Porto Alegre, pela 20ª rodada da Série A. Jogador do Tricolor entre 2017 e 2019, o camisa 9 mira uma vitória no embate e projeta evolução do Alvinegro sob novo comando.

No clube gaúcho, o centroavante de 32 anos conquistou o título da Copa Libertadores e um Campeonato Gaúcho, além de balançar as redes em jogos importantes e virar xodó da torcida. Na disputa por uma vaga no time titular do Vovô, o jogador esperar conquistar um triunfo na velha casa.

"Todos tentando dar o seu melhor para poder entender o mais rápido possível o que o Tiago vem passando. Tem sido uma semana proveitosa, que todo mundo tem dado o melhor de si. Agora é ter esse primeiro jogo e espero que a gente consiga um grande resultado e possa ter uma sequência de bons jogos", disse Jael à Vozão TV, canal oficial do clube no YouTube.

Depois da troca no comando técnico, com a demissão de Guto Ferreira, Tiago Nunes iniciou os trabalhos no último dia 1º e desde então teve o calendário livre para os treinos - o jogo contra o Palmeiras, pela 19ª rodada do Brasileirão, foi adiado. O atacante destaca a qualidade do elenco e afirma que o novo modelo de jogo pode contribuir para a equipe alçar voos maiores.

"A gente espera sempre fazer o nosso melhor, sempre almejando estar subindo na tabela. Nós temos um time de muita qualidade. Com o trabalho e a qualidade que a gente vem desempenhando nesses dias de treino com o Tiago, a gente tem tudo para fazer um grande segundo turno. Espero que a gente possa fazer o torcedor feliz, subir na classificação e ser melhor do que no ano passado", projetou o camisa 9.

Reforço do Ceará para a temporada 2021, Jael disputou 18 partidas e anotou quatro gols. O centroavante é um dos cinco jogadores pendurados com dois cartões amarelos para a sequência do Campeonato Brasileiro.

