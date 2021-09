Seleção pública: inscrições para vagas de superintendente escolar e coordenador seguem até sábado, 4

As inscrições para a seleção pública para os cargos de superintendente escolar e coordenador de distrito da rede municipal de ensino de fortaleza seguem até o dia 4 de setembro. As inscrições continuam abertas pelo Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza. A seleção é voltada para profissionais de nível superior da área da Educação, com experiência mínima de dois anos de efetivo exercício no magistério. Não será exigido vínculo na rede pública federal, estadual ou municipal.

O processo seletivo deve ser realizado em duas etapas. Na primeira fase será realizada uma prova objetiva composta por 50 questões sobre leitura, interpretação de texto, raciocínio lógico, políticas educacionais e gestão escolar do Brasil, do Ceará e de Fortaleza. Além de questões sobre gestão pedagógica do processo de ensino aprendizagem.

Já durante a segunda etapa constará a análise de títulos e experiência profissional, apenas para os candidatos aprovados na primeira etapa. Para participar, os interessados devem preencher o formulário eletrônico e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 135.

A remuneração para os candidatos servidores públicos será de R$ 3.368,16 no cargo de coordenador de distrito e R$ 1.902,00 para superintendente escolar. Para os candidatos não servidores, o salário será R$ 3.951,71 para o cargo de coordenador de distrito e R$ 2.491,55 para superintendente escolar.

Os candidatos aprovados na seleção serão lotados na Secretaria Municipal da Educação (SME), segundo critérios de conveniência e oportunidade, no interesse da administração publica.

Para realizar a inscrição: Clicar aqui

Diretoria de Concursos e Seleções (Dices)

Endereço: Av. João Pessoa, 5609 – Damas

Telefone: 3433.2987



