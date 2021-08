Ceará tem a 3ª maior proporção do Brasil de mortes sem causa definida em 2019

A mobilização de todos os setores da sociedade cearense na pauta contra a violência foi o principal desejo de prefeitos, na tarde desta segunda-feira (30), durante o encontro virtual promovido pelo Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência (CCPHA) da Assembleia Legislativa, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef), Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) e Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Ceará (APDMCE). O encontro "Cada Vida Importa", que aponta que a violência afeta o público mais jovem e vulnerável no Ceará, reuniu ainda parlamentares, secretários, articuladores e mobilizadores do Selo Unicef.

Ao final da reunião, que contou com 287 pessoas de 115 cidades, os integrantes apontaram a relevância e a urgência da ação integrada dos municípios.

O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), destacou a importância de investimentos em educação, cultura, esporte, lazer e inclusão social em curso no Estado para que as estatísticas de violência apresentem queda. Ele citou que o primeiro semestre de 2021 no Ceará, comparado ao mesmo período do ano passado, apresentou redução de 37,66% no número de vítimas adolescentes.

"Não haveria redução, se não houvesse investimento em educação, como a inclusão de 50% das escolas da rede estadual no ensino em tempo integral. Um orçamento de 3,1 bilhões para a área e políticas públicas continuadas na educação, iniciadas há mais de uma década e que dão frutos hoje", defendeu Evandro, que reconheceu ainda o trabalho das forças de segurança, com investimentos em inteligência e pessoal.

Relator do comitê, o deputado Renato Roseno apresentou dados para enfatizar a necessidade políticas públicas nos municípios para a população mais jovem e mais pobre. "Essa é uma violência que pode ser evitada. A morte não é um acontecimento, é um processo. Ela começa no abandono e é necessário superar o abandono", afirmou.

Outro destaque do Comitê foi a convocação de todos os municípios para a junção de forças nas ações de prevenção a homicídios na "Semana Cada Vida Importa", a ser realizada em novembro, com elaboração de boletins epidemiológicos e protocolos de apoio às famílias, dentre outras diretrizes que serão dialogadas.

O representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) no Ceará, Rui Aguiar, alertou aos gestores que não ignorem qualquer possibilidade de crescimento de mortes de adolescentes em suas localidades.

"Às vezes quando a pessoa vê o número de homicídios, não identifica o problema como do seu município. Nos últimos dez anos, vários municípios do Ceará começaram a registrar alta. É importante despertar a consciência para buscarmos garantir a vida da adolescência no Estado, que sofre todos os dias", disse.

